Tramvay seferleri durdu

Tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolarda tır üzerindeki iş makinasının çarpması sonucu kopmalar meydana geldi. Elektrik hattındaki yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu. Tramvaydaki yolcular alternatif seferlerle yoluna devam ederken ekipler ise, kabloların tamiri için çalışma başlattı.