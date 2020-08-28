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Tramvayın otobüse çarpma anı kamerada

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın, dönüş yapan halk otobüsüne çarptığı anlar kameralara yansıdı.


Bağcılar-Kabataş seferini yapan Ömer Karaman'ın kullandığı tramvay, Fındıklı Kavşağında dönüş yapmakta olan Süleyman Obalı'nın kullandığı 34 HK 3374 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsüne çarpmıştı. 2 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tramvayın dönüş yapmaya çalışan otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği görülüyor.

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