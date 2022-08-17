TransAnatolia Rallisi'nin motosiklet kategorisinin ismi Castrol POWER1 oldu

Castrol, sponsorlarından olduğu TransAnatolia Rallisi'nin motosiklet kategorisinin de sponsorluğunu üstlendi.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia 12'nci yılında 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak. Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 53 rally, 31 raid olmak üzere toplam 84 yarışçının katılacağı ralli, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek. 2.500 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yeni yarış rotası büyük bir çekişmeye sahne olacak.

İlk defa katılacak motosiklet yarışçılarına özel kupa

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, TransAnatolia Rallisi'nde performanslarının en üstüne çıkacak sporculara destek olmayı sürdürdü. Marka, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sponsoru olduğu TransAnatolia Rallisi'nde yer alan motosiklet kategorisine ismini verdi. Castrol POWER1 olarak adlandırılacak motosiklet kategorisine bu yıl ayrıca yine markanın desteğiyle “POWER1 Rookie Cup” adıyla düzenlenecek yeni bir yarışma da eklendi. İlk defa TransAnatolia Rallisi'nde yarışacak sporcuların kendi aralarında bir alt kategori oluşturduğu ve amatör ruha bir övgü anlamı da taşıyan bu yeni yarışta günün birincileri ve yarış sonunda da ilk üçte yer alan sporcular ödüllendirilecek.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz “Performans ve dayanıklılığın ön planda olduğu TransAnatolia Rallisi'nde Castrol'ü tercih eden ISUZU D-MAX ile motor sporlarında güçlerimizi birleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla yüksek performans gerektiren tüm sporların ve bu spor dallarındaki sporcuların gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2010 yılından bu yana başarıyla devam eden TransAnatolia Rallisi'nde yer almak da bize büyük bir mutluluk veriyor. Castrol Türkiye olarak başta otomobil sporları olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sporu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

TransAnatolia Rallisi'nin heyecanı animasyon filmle ekranlara taşınıyor

Hatay'dan Eskişehir'e kadar uzanan ve Anadolu'nun zorlu coğrafyasında düzenlenen ralliye özel olarak hazırlanan animasyon film de yarışın heyecanını ekranlara taşıyacak. Rallinin düzenleneceği rota üzerinde yarışmacıların araçlarıyla yanından geçecekleri tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte mücadelenin atmosferini de yansıtacak filmi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.