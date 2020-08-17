TransAnatolia'da ilk gün tamamlandı

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'de ilk gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul'daki sembolik startla başlayan organizasyonda 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderleri belli oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu , Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Red Bull'un desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de bu yıl 25 motosiklet, 37 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV olmak üzere toplam 70 araç mücadele ediyor. Yarışçıların idari ve teknik kontrolleri, kapsamlı sağlık önlemleriyle birlikte İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yapıldı. Daha sonra İstanbul'un simgelerinden biri olan Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan ekipler, Boğazın eşsiz güzelliğinde gerçekleşen seramonik start ile 10. TransAnatolia rallisine başladılar. Startta yarışçıların coşkusu ve İstanbul'a hayranlıkları gözlerden kaçmadı.

Birinci günde 386 km geçildi

Toplam 386 km'den oluşan birinci günün 240 km'si üç özel etap olarak geçildi. Motosiklet kategorisinde ilk günde Fransız Xavier de Soultrait 2.29:50 süre ile yarışı ilk sırada tamamladı. Fransız Adrien Van Beveren 2.34:00 ile ikinciliği alırken, İtalyan Allessandro Botturi 2:34:55 süre ile üçüncüsü sıraya yerleşti. Quad kategorisinde İsrafil Akyüz 03.31:12'lik süreyle günü birinci sırada tamamlarken, ikinci sırada Hasan Yatkın, üçüncü sırada Yusuf Sayar, Erkan Uzlaş ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

SSV kategorisinde ise ilk üç sıra şu şekilde belirlendi. 03.55:54 süre ile Çağdaş Çağlar & Ertuğrul Danişment ekibi birinci sırada günü tamamlarken, 04.58:17 süre ile Necati Şahin & Armağan Şahin ikinci sırada bitirdi, üçüncü sırayı teknik sorunlar yaşayan Zafer Durmaz & Onur Altan Tan ekibi aldı.

Otomobil kategorisinde IXCO Racing'ten Ahmet Bağce ve Mert Tepe 03.16:20 süreyle günü birinci sırada tamamladı. İkinci sırayı Serhat Saygılı & Suat Çelik 03.21:10 süre ile alırken, Mert Becce & Sertaç Tatar günü üçüncü olarak tamamladı.

22 Ağustos'ta tamamlanacak yarışta ikinci etap Bolu ile Haymana arasında koşulacak. 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul'a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek.