Trendlere uygun doğal taşlarla özdeşleşen ürünler ilgi topluyor

Yeni nesil üretim sistemleriyle doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı tasarım ve teknolojiyle bir araya getirerek iç mekanlarda kullanılmak üzere estetik yüzeyler üreten Ermaş Madencilik bünyesinde kurulan Coante, katıldığı yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda sergilediği yeni ürünleriyle öne çıkıyor. Firmanın Genel Müdürü Kenan Erdem, sektörün gelişimi ve marka hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Marble İzmir Fuarı'nın son derece başarılı geçtiğini belirten Erdem, “Son yıllarda kuvars yüzeyler pazarı dünya çapında büyük bir hızla büyüyor. Bu ürünlerde de yeni trendlere yakın doğal taşla özdeşleşen ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Yeni ürünlerimizle beraber mutfaktan çıkıyoruz. İç mekanlarda neredeyse tüm yüzeylerde kullanılabilir ürünler üreteceğiz. Ayrıca, doğala ne kadar yakınsanız o kadar farklı ürünler oluyor ve diğer markalardan ayrışıyorsunuz. Fiyat odaklı pazardan değer odaklı bir pazara geçiyorsunuz. Bu yaklaşımla kısa sürede hedeflediğimiz yurt dışı piyasalara ve özellikle ABD pazarına çok hızlı girerek ülke çapında faaliyet gösteren önemli firmaların partneri haline geldik. 2023 yılında da tasarımda ve farklı uygulama alanlarında kullanım olanağı sağlayan yeni ürünlerle yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde Muğla Menteşe'de kurmakta olduğumuz ikinci fabrikamızda 3. üretim hattımızı devreye alacağız. Toplam 18 bin metrekare kapalı alana kurulu bu fabrikada yıllık 1 milyon metrekare üretim yapacağız ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Bu yatırımla birlikte yıllık toplam 2.2 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşılacak” dedi.