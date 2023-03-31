Trendyol en çok satılan kitapları açıkladı

Farklı kategorilerde on binlerce kitabı milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak 2023'ün ilk çeyreğinde kitapseverler tarafından en çok ilgi gören kategorileri ve çok satan kitapları açıkladı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, on binlerce kitabı okuyucusuyla buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına kadar onlarca farklı kategorideki kitapları Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran e-ticaret platformu, 27 Mart- 2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak en çok talep gören kitapları açıkladı. E-ticaret platformu, yılın ilk çeyreğinde en çok satılan 3 kitabın çocuklar için aktivite ve eğitici kitap kategorisinden ‘2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti', roman kategorisinden ‘Maral Atmaca Yarasalar Serisi' ve çocuk masal ve öykü kategorisinden ‘Yapı Kredi Yayınları-Büyük Sorular Kitabım Seti' olduğunu duyurdu.

En çok satılan roman Masumiyet Müzesi

Okuyucuların en çok ilgi gösterdiği kitap kategorisi ‘Roman' olurken onu ‘Aktivite ve Eğitici Kitaplar' kategorisi izledi. Roman kategorisinin en çok satan kitabı ise Orhan Pamuk imzasını taşıyan Masumiyet Müzesi oldu.

Okuyucuların dünya klasiklerine ilgisi de büyük oldu. Bu kategoride en çok satan kitap Rus yazar Dostoyevski'nin unutulmaz eseri ‘Suç ve Ceza' olurken, onu Rus edebiyatının bir diğer klasiği ‘Anna Karenina' ile George Orwell'in hiciv romanı ‘Hayvan Çiftliği' izledi.

Çocuk kitapları kategorisinde en çok ‘Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe'ye ilgi gösterilirken, ikinci sırada ‘Çocuk, Köstebek, Tilki ve At' yer aldı. Şiir kategorisinde ise en çok satılan kitap ‘Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor' oldu. Onu ‘Süt ve Bal' ve ‘Lavinia' izledi.

E-ticaret platformunun 2023'ün ilk çeyreğinde en çok satan ilk 10 kitap listesi ve kategorileri şu şekilde oluştu:

Aktivite ve Eğitici Kitap

2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti - Çocuk Akademi

Tükenmeyen Sticker Kitabım- Yükselen Zeka

Roman

Yaralasar Serisi - Maral Atmaca

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali

Çocuk Masal ve Öykü Kitabı

Büyük Sorular Kitabım Seti - Yapı Kredi Yayınları - Sandra Lebrun ve Loic Audrain

Bireysel Gelişim

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı

Ikigai - japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam Sırrı - Hector Garcia, Francesc Miralles

İz Bıraktığın Kadar Varsın - Esra Ezmeci

Psikoloji

Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

En çok satılan 10 roman ise şu şekilde sıralandı:

Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Enkaz Altındakiler - Beyza Alkoç

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Tutunamayanlar - Oğuz Atay

Serenad - Zülfü Livaneli

Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

Bizimle Başladı Bizimle Bitti - Colleen Hoover

Seyir - Piraye

Okuyucuların en fazla ilgi gösterdiği 10 şiir kitabı ise şöyle sıralanıyor:

Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor - Amanda Lovelace

Süt ve Bal - Rupi Kaur

Lavinia - Özdemir Asaf

Bu Beden Benim Evim - Rupi Kaur

Güneş ve Onun Çiçekleri - Rupi Kaur

Henüz Vakit Varken Gülüm - Nazım Hikmet

Göğe Bakma Durağı - Turgut Uyar

Sevda Sözleri - Cemal Süreya

Dokuza Kadar On - Özdemir Asaf

Rüveyda - Nurullah Genç

Edebiyat meraklılarının en çok satın aldığı 10 dünya klasiği listesi şu kitaplardan oluştu:

Suç Ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

Anna Karenina - Lev Tolstoy

Hayvan Çiftliği - George Orwell

İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper

Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas

Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig

Afet - Anthony Reynolds

İnsan Neyle Yaşar? - Lev Tolstoy

Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho

Simyacı - Paulo Coelho