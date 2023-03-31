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Trendyol en çok satılan kitapları açıkladı

Farklı kategorilerde on binlerce kitabı milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası’na özel olarak 2023’ün ilk çeyreğinde kitapseverler tarafından en çok ilgi gören kategorileri ve çok satan kitapları açıkladı.

Farklı kategorilerde on binlerce kitabı milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak 2023'ün ilk çeyreğinde kitapseverler tarafından en çok ilgi gören kategorileri ve çok satan kitapları açıkladı.



Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, on binlerce kitabı okuyucusuyla buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına kadar onlarca farklı kategorideki kitapları Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran e-ticaret platformu, 27 Mart- 2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak en çok talep gören kitapları açıkladı. E-ticaret platformu, yılın ilk çeyreğinde en çok satılan 3 kitabın çocuklar için aktivite ve eğitici kitap kategorisinden ‘2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti', roman kategorisinden ‘Maral Atmaca Yarasalar Serisi' ve çocuk masal ve öykü kategorisinden ‘Yapı Kredi Yayınları-Büyük Sorular Kitabım Seti' olduğunu duyurdu.



En çok satılan roman Masumiyet Müzesi


Okuyucuların en çok ilgi gösterdiği kitap kategorisi ‘Roman' olurken onu ‘Aktivite ve Eğitici Kitaplar' kategorisi izledi. Roman kategorisinin en çok satan kitabı ise Orhan Pamuk imzasını taşıyan Masumiyet Müzesi oldu.


Okuyucuların dünya klasiklerine ilgisi de büyük oldu. Bu kategoride en çok satan kitap Rus yazar Dostoyevski'nin unutulmaz eseri ‘Suç ve Ceza' olurken, onu Rus edebiyatının bir diğer klasiği ‘Anna Karenina' ile George Orwell'in hiciv romanı ‘Hayvan Çiftliği' izledi.



Çocuk kitapları kategorisinde en çok ‘Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe'ye ilgi gösterilirken, ikinci sırada ‘Çocuk, Köstebek, Tilki ve At' yer aldı. Şiir kategorisinde ise en çok satılan kitap ‘Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor' oldu. Onu ‘Süt ve Bal' ve ‘Lavinia' izledi.



E-ticaret platformunun 2023'ün ilk çeyreğinde en çok satan ilk 10 kitap listesi ve kategorileri şu şekilde oluştu:


Aktivite ve Eğitici Kitap


2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti - Çocuk Akademi


Tükenmeyen Sticker Kitabım- Yükselen Zeka


Roman


Yaralasar Serisi - Maral Atmaca


Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali


İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali


Çocuk Masal ve Öykü Kitabı


Büyük Sorular Kitabım Seti - Yapı Kredi Yayınları - Sandra Lebrun ve Loic Audrain


Bireysel Gelişim


Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı


Ikigai - japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam Sırrı - Hector Garcia, Francesc Miralles


İz Bıraktığın Kadar Varsın - Esra Ezmeci


Psikoloji


Seninle Başlamadı - Mark Wolynn


En çok satılan 10 roman ise şu şekilde sıralandı:


Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk


Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş


Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig


Enkaz Altındakiler - Beyza Alkoç


Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin


Tutunamayanlar - Oğuz Atay


Serenad - Zülfü Livaneli


Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara


Bizimle Başladı Bizimle Bitti - Colleen Hoover


Seyir - Piraye


Okuyucuların en fazla ilgi gösterdiği 10 şiir kitabı ise şöyle sıralanıyor:


Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor - Amanda Lovelace


Süt ve Bal - Rupi Kaur


Lavinia - Özdemir Asaf


Bu Beden Benim Evim - Rupi Kaur


Güneş ve Onun Çiçekleri - Rupi Kaur


Henüz Vakit Varken Gülüm - Nazım Hikmet


Göğe Bakma Durağı - Turgut Uyar


Sevda Sözleri - Cemal Süreya


Dokuza Kadar On - Özdemir Asaf


Rüveyda - Nurullah Genç


Edebiyat meraklılarının en çok satın aldığı 10 dünya klasiği listesi şu kitaplardan oluştu:


Suç Ve Ceza - Fyodor Dostoyevski


Anna Karenina - Lev Tolstoy


Hayvan Çiftliği - George Orwell


İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper


Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas


Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig


Afet - Anthony Reynolds


İnsan Neyle Yaşar? - Lev Tolstoy


Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho


Simyacı - Paulo Coelho

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