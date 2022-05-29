Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı

Bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı. Yurt dışı pazarlara açılarak, ‘%100 Made in Türkiye' ürünleri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturmayı hedefleyen e-ticaret platformu, 2023 yılında globalde 1 milyar dolarlık global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, uluslararası büyüme ve e-ihracat planlarına hız verdi. Bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı. Yurt dışı pazarlara açılarak, ‘%100 Made in Türkiye' ürünleri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturmayı hedefleyen e-ticaret platformu, 2023 yılında globalde 1 milyar dolarlık global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.

E-ticaret platformunun gelecek planlarıyla ilgili bilgi veren Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye'den doğan Trendyol, 11 yıl içinde uluslararası teknoloji ligindeki önemli oyunculardan biri haline geldi. Gelecek planlarımızın odağında ise, yerli üreticilerimizi destekleyerek, yerel üretimi artırmak ve ülkemizin sahip olduğu bu potansiyeli dünyaya açmak var. Şirketimiz üzerinden Türkiye'de gerçekleşen satışların yüzde 70'ini yerli ürünler oluşturuyor. 83 bin satıcı platformumuzda satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye'de üretti. Biz ‘%100 Made in Türkiye' damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ihracatçı sayısını ve ihracat gelirlerini artırırken, üreticilerimize yurt dışındaki milyonlarca müşteriye satış yapma imkanı sunacağız. Uluslararası yol haritamızı birbirini tamamlayan iki strateji üzerine kurduk. Bunlardan ilki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol marka ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak. Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak. E-ihracat çalışmalarımızın odağına, bu bağlamda gelişmiş bir pazar olan Almanya'yı aldık” dedi.

2021 yılında 6 milyon sipariş 4 milyon global müşteriye ulaştı

Çetin sözlerine şöyle devam etti: “Halihazırda Almanya'daki müşterilerimize özel trendyol.com/de ve Avrupa'da 27 ülkeden ulaşılabilen trendyol.com/en aracılığı ile yerli üretim ürünlerimizi yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirdik ve toplamda 6 milyon sipariş aldık. 2021'de gerçekleştirdiğimiz ihracat Avrupa'dan Orta Doğu ve Afrika'ya, çok geniş bir coğrafyada 100'e yakın ülkeyi kapsıyor. E-ihracatın yüzde 66'sını Avrupa ülkelerine yaparken, yüzde 23'ünü Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerine yaptık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere platformumuz aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor.”

“Almanya'da en fazla indirilen uygulama Trendyol”

Almanya'nın şirketin gelecek planlarında önemli noktalardan biri olduğunu belirten Çetin, “Yerli üreticilerimiz Almanya operasyonumuz başladığından beri trendyol.com/de üzerinden 90 milyon euro değerinde ürün satışı gerçekleştirdi. SimilarWeb'e göre Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform olduk. Giyim kategorisinde en çok ziyaret edilen ve en yüksek etkileşim oranlarına sahip internet siteleri arasında yer alıyoruz. Almanya'da alışveriş kategorisinde AppStore'un, tüm kategorilerde ise Google Play'in en fazla indirilen uygulaması olduk. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında Almanya'da da pazaryeri sistemine geçmek bulunuyor. Almanya pazarında yıl sonu gelir projeksiyonunu ise 400 milyon Euro olarak belirledik. Önümüzdeki 3 yıl içinde de Almanya'da yaklaşık 3 milyar Euro değerinde bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda Almanya'da pazarlama çalışmalarımıza hız verdik. Bizim Almanya pazarına girdiğimizi duyan futbol takımlarından da şimdiden sponsorluk teklifi almaya başladık. Berlin ofisimizde çalışan sayısını yıl sonunda 200 kişiye çıkaracağız” dedi.

“Esnaf ve KOBİ'lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz”

Berlin'i Amsterdam ve Lüksemburg ofislerinin takip edeceğini belirten Çetin, yakın bir zaman önce Polonya'da ilk depolarını açtıklarını söyledi. Çağlayan, “Gelecek yıl İngiltere'de ofis açmayı planlıyoruz. Avrupa'yı, Orta Doğu ve diğer pazarlar takip edecek. Buralarda da depo yatırımlarımız olacak. 3 yıl içerisinde yurtdışında ulaştığımız müşteri sayısını 15 kat arttırmak istiyoruz. Satıcılarımızın global müşterilere gerçekleştirdiği satışlardan elde ettikleri geliri de (GMV) 35 kat artıracağız. Hedefimiz EMEA bölgesinin de lider e-ticaret şirketi olmak” ifadelerini kullandı.

5 yıl içinde şirketin toplam satışlarında e-ihracatın payını yüzde 33'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetin, “2023 yılında e-ihracat hacmimizi 1 milyar dolar olarak belirledik. Esnafımızı ve KOBİ'lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz. Bununla birlikte yakın zamanda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile e-ihracat ekseninde yaptığımız işbirliği kapsamında, Türkiye'nin önde gelen markalarının global müşteriler ile buluşmasını hızlandıracağız. Bu doğrultuda teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Yerli üreticilerimizle birlikte hedeflerimize adım adım ulaşacağız” dedi.

Trendyol markalı ürünlerinin büyük çoğunluğu Anadolu'da yer alan 300'e yakın üretici tarafından üretildiğini belirten Çetin, “Şu an trendyol.com/de üzerinden de satışını gerçekleştirdiğimiz Trendyol markalı, ‘%100 Made in Türkiye' ürünleri üreten üreticilerimiz 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu üreticilerimizin yüzde 45'inin kadın girişimcilerden oluşmasından da ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimizin bulunduğu iller arasında Adana, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Giresun, Karaman, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Samsun ve Sivas gibi Anadolu'nun dört bir köşesinden iller yer alıyor” diye konuştu.

İstihdam etkisi 2 milyon

Trendyol'un Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Çetin, “Platformumuz, 30 milyondan fazla müşteriyi 260 bin satıcıyla buluşturan, yaşayan ve sürekli gelişen bir ekosistemi temsil ediyor. Bu yıl içerisinde ülkemizde de önemli yatırımlarımız hayata geçecek. Trabzon, Adana ve Ankara'da açacağımız üç depo ve aktarma merkezi ile 4 bini aşkın kişilik istihdam sağlayacağız. 400 bin metrekare olan operasyon alanımız 1 milyon metrekareye çıkacak. Aynı zamanda da şirketimizin bünyesinde çalışan mühendis sayımızı da bin 500'den 3 bin 500'e çıkararak, Ar-Ge çalışmalarımıza da hız kazandırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor ” dedi.

Satıcıların yüzde 85'i cirosunu, yüzde 68'i istihdamını artırdı

Bağımsız araştırma kurulu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan ‘Trendyol'un Türkiye Ekonomisine Etkileri' araştırması sonuçlarına da değinen Çetin, “Araştırma sonuçlarına göre Trendyol ekosisteminin istihdama olan etkisi 2 milyona ulaştı” dedi. Satıcıların yüzde 99'u da KOBİ'lerden ve esnaflardan oluştuğunu ekleyen Çetin sözlerine şu şekilde devam etti: “Özellikle Anadolu illerinde platformumuza olan ilgi her geçen gün artıyor. 2021 yılında 3 büyük il dışında platformumuzda bulunan satıcılarımızın sayısı 42 bin iken, bu sayı bir yıl içerisinde 3 katına çıkarak 127 bine ulaştı. Bu satıcıların yüzde 91'i platformumuz sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaştıklarını ifade ediyor. Satıcılarımızın yüzde 85'i platformumuz ile çalışmaya başladıktan sonra cirosunu, yüzde 68'i ise istihdamını artırdığını belirtiyor. Aynı şekilde satıcılarımızın yüzde 93'ü platformumuz ile çalışmanın şirket performansını artırdığını, yüzde 89'u yeni bölgelere ve müşterilere ulaştıklarını, yüzde 87'si satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirdiklerini ve müşteri deneyimini iyileştirdiklerini söyledi” şeklinde konuştu.

“E-ticaret yasası platformların yurtdışı büyümesini desteklemeli”

Soru üzerine yeni e-ticaret yasası hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağlayan Çetin, “Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret yasa tasarısı hazırlığından haberdarız ancak yasa henüz görüşe açılmadığından detaylı yorum yapmam doğru olmaz. Ülkemizin ihracatta katma değeri ve döviz gelirlerini artırması için e-ihracat çok önemli bir fırsat. Ülkemizin dört bir yanındaki 450 yerli üreticinin imal ettiği uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli Trendyol markalı ürünlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da en çok tercih edilen markalar arasına girmeye başladı. Kendi markalarımıza ek olarak ülkemizin önde gelen diğer hazır giyim markalarının da ürünlerini 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Ama bizi asıl heyecanlandıran kendi markalarımızın ve diğer Türk markalarının ihracatında edindiğimiz tecrübeyle platformumuz üzerinde satış yapan 260 bin esnaf ve KOBİ'ye e-ihracat kapısını açmak. Bunun için durmadan çalışıyoruz. Satıcılarına, e-ihracat yapma imkanı sunan pazaryerlerinin tümü doğdukları ülkelerde güçlü köklere sahipler. Biz de esnaf ve KOBİ'lerden oluşan satıcılarımızla birlikte ülkemizde yakaladığımız başarı ve ulaştığımız ölçek sayesinde bugün dünyaya açılma planları yapabiliyoruz. Mevzuatımızın yüzbinlerce işletmenin e-ticaret yapmasına imkan veren pazaryerlerinin yurtdışı büyümesini desteklemesinin, e-ihracatın gelişimi için de kritik olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.