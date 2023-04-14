Trendyol Sanat, Dünya Sanat Günü'nü kutluyor

Bağımsız sanatçıların eserlerinin erişilebilirliğine ve kariyerlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunan Trendyol Sanat, Dünya Sanat Günü'nde herkesi bağımsız sanatçıları daha yakından tanımaya ve eserlerini incelemeye davet ediyor.

Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için 2022 yılı başında hayata geçirilen dijital platform Trendyol Sanat, Dünya Sanat Günü'nde 150'den fazla sanatçının 1000'e yakın eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların ve genç yeteneklerin resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında ürettiği eserlerine ev sahipliği yapan dijital platform, çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' kılıyor. Bağımsız sanatçıların eserlerinin erişilebilirliğine ve kariyerlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunuyor.

Genç yetenekler, tüm Türkiye ve globale ulaşıyor

Sanatseverler, dijital platform ile bağımsız sanatçıları keşfetme ve tanıma şansı bularak, eserlerini inceleyebiliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan, sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, dijital platform ile geniş kitlelere erişebiliyor. Trendyol Sanat verilerine göre, 2022 yılında üç büyük il dışında Denizli, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, İzmit, Antalya'da yaşayan sanatseverler tarafından dijital platformda yer alan eserler satın alınırken; eserleri Kanada, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Fransa gibi farklı coğrafyalardan kullanıcılar inceledi.

Refik Anadol sergisi Samsun'da sanatseverler ile buluştu, sıra İstanbul'da

Dijital platformun destekleri ile 30 Ağustos - 4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'te Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, dijital platformun, sanatı ulaşılabilir kılma vizyonu çerçevesinde Samsun'da sanatseverler ile buluştu. Büyük ilgi gören sergi, bu yıl 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek Teknofest'te bir kez daha dijital platformun katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Sanatı Metaverse evrenine taşıdı

Birçok yeniliğe öncülük eden dijital platform, sanatçılara dijitalde yepyeni bir alan açtı. Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için GoArt işbirliği ile sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da dijital platformda yer alan eserlerle buluşturuyor. Hazırlanan metaverse alanında dijital platformda yer alan sanatçıların 600'e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor. 5 aylık süreçte 2 bin 648 kez ziyaret edilen mağaza, toplamda 104 saatin üstünde ziyaret süresine ulaştı. Dijital platform Metaverse deneyimini yaşamak isteyenler cep telefonlarına ‘GoArt' uygulamasını indirerek bu alana ulaşabiliyor.

Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinin eserlerine sahip olunabilir

Dijital platform, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Dijital platform, bugüne kadar çağdaş graffiti sanatçısı Leo Lunatic, Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun ardından çağdaş Türk resim sanatçısı İsmail Acar'ın “Kaftan” adlı eserini ve Ekrem Yalçındağ'ın ‘Infinity' adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Bodrum Zai Yaşam'da bağımsız sanatçılar tanıtıldı

Dijital platform, Bodrum'da sanat, edebiyat ve gastronomiyi iç içe geçiren Zai Yaşam'daki köşesi ve dijital ekranı ile sanatseverlere bağımsız genç sanatçıları ve eserlerini tanıttı. Ayrıca İsmail Acar'ın dijital platforma özel tasarladığı Kaftan adlı eseri, Zai Yaşam'da sergilendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki sanat tutkunlarını düşünen dijital platform, aynı zamanda Zai Yaşam'da bulunan sanat eserlerini platformda sanatseverlerle buluşturuyor.

BASE ile genç sanatçıların yanında

Dijital platform, gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı ve genç sanatçıları tüm Türkiye ile buluşturmayı sorumluluğu olarak görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde gerçekleşen BASE'in destekçileri arasında yer alan Trendyol Sanat, yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle ilk kez aynı çatı altında buluşturan, "Tüm Türkiye'nin ortak mezuniyet sergisi" ile de genç sanatçıların yanında yer aldı.