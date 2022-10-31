Trendyol ve Kazak Big Way KZ İşbirliği anlaşması imzaladı

Anlaşma ile Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye'deki üreticiler arasında e-ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile Kazak Big Way KZ Lojistik Şirketi arasında iş birliği anlaşması Astana'da imzalandı. Bu iş birliği ile Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye'deki üreticiler arasında e-ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. İmza törenine Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık ve Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Mussin, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar katıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık ve Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Mussin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mayıs ayında Türkiye'ye yaptığımız ziyarette Kazakistan bilişim şirketlerini tanıtmıştık. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz şirketlerden biri de Trendyol'du. Kazakistan Trendyol'u yakından tanıyor ve izliyor. Ziyarette lojistik ve ihracat konularında mutabık kalmıştık. Bugün bölgesel pazaryerlerine hizmet veren BigWays ile Trendyol arasında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Mayıs 2022'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti ve bu yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'a yaptığı iade-i ziyaret sırasında Kazak-Türk iş birliğine verilen ivme sayesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, bu anlaşma, iki ülke arasındaki ziyaretlerin ilk sonuçlarından biri olması bakımından da sembolik öneme sahiptir” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Türkiye ve dost ve kardeş ülke Kazakistan arasında yeni bir ticaret köprüsü kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Trendyol olarak, Türk üreticilerinin yurt dışındaki müşterileriyle buluşmalarına aracılık ediyor; e-ihracat ile ülkemizin ihracat gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. E-ihracatın bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesinde kritik bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, ülkemiz ve Kazakistan arasındaki ikili ticaretin artmasına önemli katkılar yapacağına inandığımız bir iş birliğine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Sürece destek veren Kazakistan Başkonsolosu Alim Bayel'e de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.