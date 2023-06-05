Trendyol, 'Yaz Alışverişi Kampanyası'nı başlatıyor

E-ticaret platformu Trendyol, 7-11 Haziran tarihlerinde ‘Yaz Alışverişi Kampanyası'nı başlatacağını duyurdu.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, güneşli ve sıcak havaları ‘Yaz Alışverişi Kampanyası' ile karşılıyor, milyonlarca müşterisini 7-11 Haziran tarihleri boyunca yüzbinlerce satıcısıyla buluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Yaz Alışverişi Kampanyası' ile yazın tüm ihtiyaçlarını müşterilerine sunmayı amaçlayan e-ticaret platformu, plaj malzemelerinden serinleten teknolojik cihazlara, yaza en uygun giyim ve aksesuarlardan bakım ürünlerine kadar milyonlarca üründe fırsatlar sunuyor.

Eğlenceli aktiviteler için de ürünler sunuluyor

Yazın enerjisini eğlenceli aktivitelere yansıtmak isteyenler için su sporu ürünlerinden scooter ve kaykaylara, kalabalık yaz sofralarında sevdiklerini ağırlayacaklar için hafif atıştırmalıklardan, şık sofra ürünlerine, güneşin keyfini evinde çıkarmak isteyenler için rahat bahçe takımlarından salıncak ve hamaklara kadar birçok ürün çeşidi de e-ticaret platformunun ‘Yaz Alışverişi Kampanyası'nda müşterilerle buluşuyor.

Doğaseverler için geniş ürün seçeneği

Yazın keyfini doğa ile iç içe geçirecekler için kamp ve piknik malzemeleri de unutulmadı. Doğaseverler, e-ticaret platformunun kampanyasında kamp sandalyeleri, barbekü ve mangallar, piknik örtüleri, termos gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.