Trendyol'dan Dünya KOBİ Günü'nde tam destek

E-ticaret platformu Trendyol, verdiği desteklerle her zaman yanlarında olduğu KOBİ'lerin Dünya KOBİ Günü'nü kutluyor. Araştırmaya göre, e-ticaret platformunda satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 93'ü şirket performanslarının arttırdı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki yüz binlerce KOBİ ve esnafın milyonlarca müşteriyle buluşmasını sağlayan e-ticaret platformu, KOBİ'lerin ve esnafların büyümesine katkı sağlıyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu PAL'in, Trendyol'un Türkiye Ekonomisine Etkileri Temmuz 2022 verilerine göre Trendyol ile büyüyen KOBİ'lerin ve esnafın gerçekleştirdiği büyüme dikkat çekti. Rapora göre, e-ticaret platformundaki satıcıların yüzde 99'u KOBİ'lerden oluşurken, e-ticaret platformunda satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 93'ü şirket performanslarının artırdığını vurguladı. 83 bin satıcı da e-ticaret platformunda satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye'de üretmeye başladı. Raporda ayrıca, e-ticaret platformunda satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 87'si tüketici ve pazarı daha iyi tanıdığını, yüzde 87'si satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirdiğini, yüzde 83'ü müşteri deneyimini iyileştirdiğini, yüzde 82'si operasyonel verimliliği artırdığını belirtti.

KOBİ'ler, ilk yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 20 daha fazla büyüyor

Danışmanlık şirketi SEAL'ın, e-ticaret platformu için hazırladığı 2018-2021 ‘Trendyol'un Firma Performansına Etkileri Raporu' verilerine göre ise e-ticaret platformu satıcıları, Trendyol'da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor. E-ticaret platformu satıcıları, e-ticaret platformunda satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6.43, bir sonraki yıl ise yüzde 12.3 daha fazla çalışan istihdam ediyorlar. Aynı zamanda e-ticaret platformu satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor. Rapora göre, e-ticaret platformunda satış yapan firmalar, e-ticaret platformunda satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor.

Yerli üreticileri Azerbaycan ile de buluşturuyor

Almanya'daki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/en siteleri üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturan e-ticaret platformu, ayrıca Mayıs ayında faaliyetlerini başlattığı Azerbaycan'daki müşterileriyle de yerli üreticilerin ürettiği ürünleri bir araya getiriyor. Bununla birlikte, 90'a yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor. Türkiye'nin en büyük pozitif etki yaratan şirketi olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren e-ticaret platformu, KOBİ'leri ihracat yolculuğuna çıkarıyor.

Trendyol Akademi ile eğitim desteği

E-ticaret platformu, sahip olduğu bilgi ve birikimi Trendyol Akademi aracılığıyla KOBİ ve esnafa sunuyor. KOBİ ve esnaflar, akademide satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

Akademi eğitimlerine katılan her KOBİ ve esnafa özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye'de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

‘Markamızın bilinirliği Trendyol'la arttı'

2019 yılında 2 ortak ile yola çıkan Le Mabelle şu an 20 çalışanla 1000 metrekare alanda hem depolama hem üretim yapıyor. Le Mabelle firması yetkilisi Kübra Sarp, “Markamızın dijitalleşmesinde ve marka bilinirliliğinin artmasında e-ticaret platformu ile çok daha hızlı bir yol aldık. Şirketimiz Kids kategorisinde sadece online satış kanalları üzerinden ticaretini yürütmekte. 10 bin dolar sermaye ile başladığımız operasyonlarımızı, yeni yatırımlarla destekliyor; şirketimizin dijitalleşmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızda, Trendyol'daki büyümemizin rolü büyük” dedi.

‘Trendyol'un desteğiyle büyüdük'

E-ticaret sektörüne 2019 yılında 2 kişi ile adım attıklarını kaydeden Seay firması yetkilisi Aykut Bulunmaz, “2021 yılında Trendyol ile tanıştık. Şimdi ise kategorimizin en çok satanı olmayı başardık ve 8 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu konuda e-ticaret platformunun da desteği ile bu zamana kadar geldik. Bundan sonraki süreçlerde kendimizi daha çok geliştirmeyi ve kategori ağacımızı yükseltip markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bize bu zamanda arkamızda olan e-ticaret platformuna sonsuz teşekkür ederiz” dedi.