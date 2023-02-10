İhlas Haber Ajansı

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Trenlerde depremzedeler ağırlanıyor

Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ’da bulunan trenlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordineliğinde depremzedeler ağırlanıyor.

Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ'da bulunan trenlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordineliğinde depremzedeler ağırlanıyor.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler binlerce vatandaşın ölümüne on binlercesinin ise yaralanmasına neden oldu. Depremden etkilenen illere yardımlar yapılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordineliğinde, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ'da bulunan trenlerde 5 bin depremzedenin ağırlandığı açıklandı.


Depremzedeleri trende ziyaret eden TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, ''Bakanımızın koordinasyonunda büyük afette TCDD olarak depremzedeleri misafir ediyoruz. Devletimiz güçlü, tüm kurumlarımızla milletimizin hizmetindeyiz'' dedi.

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