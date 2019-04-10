İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Trezeguet en iyi Afrikalı futbolcu seçildi

Kasımpaşa’nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, France Football tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, France Football tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.


Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'e büyük onur. Trezeguet, France Football Dergisi tarafından mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görüldü. Gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, Fransız derginin her ay yaptığı 'Ayın en iyi Afrikalı futbolcusu' yarışmasında ilk sırada yer aldı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa forması ile bu sezon 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


Trezeguet, oyların yüzde 82'sini alırken Afrikalı yıldızlar Muhammed Salah, Sadio Mane, Aubameyang, Ahmed Musa, Bakambu gibi isimleri de geride bıraktı. Listede ikinci sırada oyların yüzde 13'üyle Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, üçüncü sırada ise oyların yüzde 5'iyle Senegalli kaleci Edouard Mendy yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.