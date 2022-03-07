İhlas Haber Ajansı

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Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

Medipol Başakşehir’in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 4.

Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 4. golünü Beşiktaş ağlarına attı.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibinin ilk golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. 35. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı dördüncü maçta 4. kez gol sevinci yaşamış oldu.


Trezeguet, daha önce Fatih Karagümrük ve Rizespor (2) ağlarını havalandırmıştı. Mısırlı futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

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