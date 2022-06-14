Tribün lideri cinayetinde 8 tutuklama

İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada, tetikçi olduğu öne sürülen M.B.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Cinayet, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Barış B.'nin dışındaki tetikçi M.B. de dahil 11 şüpheliye yönelik 7 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin dosyada “azmettirici” olarak görünen Barış B.'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu kaydedilirken, yakalanan 11 şüphelinin polisteki sorgusu dün tamamlandı. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Cinayet şüphelisi 8 kişi hapse mahkum edilirken, geri kalan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Öte yandan cep telefonuna bakıyormuş gibi yaparak Yüksel Ustahüseyin'in çıkışını takip edip, tetikçi olduğu öne sürülen M.B'ye haber veren şüpheli ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.