Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlıların üst tura çıkma şansı kalmaması, tribünlere de yansıdı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.