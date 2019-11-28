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Tribünler boş kaldı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlıların üst tura çıkma şansı kalmaması, tribünlere de yansıdı.


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.

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