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Tribünlerde 5 bin siyah-beyazlı taraftar!

Seyircisiz oynanan Beşiktaş-Antayaspor maçında tribünlerde, 5 bin siyah-beyazlı taraftarlarının fotoğrafı yer aldı.


Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçında tribünleri karton taraftarlarla doldurdu. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve 129 TL olarak belirlenen kampanyaya 5 bin kadar taraftar katıldı ve fotoğraflarını göndererek tribündeki yerini aldı. Taraftarların fotoğraflarının bulunduğu kartonlar kale arkasında alt kat tribünlerinde yer alırken, kalan tribünler ise pankartlarla dolduruldu.

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