İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tribünlerde ‘Go Home Damien' pankartı

Fenerbahçe tribünleri ‘Go Home Damien’, ‘Evine dön Damien’ pankartıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe tribünleri ‘Go Home Damien', ‘Evine dön Damien' pankartıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye tepki gösterdi.


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünler ‘Go Home Damien', ‘Evine Dön Damien' pankartı açtı. Maraton üst tribününde açılan pankart müsabaka başlamadan önce toplandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.