Tribünlerden ‘Forvet' tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor maçında ‘Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Boluspor 4-1 mağlup etti ve tur atladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılılar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdüler. Taraftarlar, ayrıca takıma yapılmayan ‘Forvet' transferi için sloganlarda da bulundu.