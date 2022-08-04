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Tribünlerden İrfan Can Eğribayat'a sevgi gösterisi

Fenerbahçe’nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat’a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.


Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin Göztepe'den kiraladığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'a taraftarların ilgisi büyüktü. Fenerbahçeli tribünler Eğribayat'ı tezahüratlarıyla yanına çağırırken, İrfan Can ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

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