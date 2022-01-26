Trikoda yeni stil

DeFacto, bu sezon da trend belirleyicilerinden olmaya devam ediyor. Birbirinden farklı renk alternatiflerine sahip monochrome triko takımları, modaseverlerin hit parçalarının arasında yerini almaya hazırlanıyor. Alt üst aynı renk blok takımlar, yumuşak kumaşlı peluş bluz - hırka trikolar, renkli bluz etek takımları, kışın karanlık ve kasvetli havasını değiştiriyor. Koleksiyonda tercih edilen renk detaylarının yanı sıra kızıl - kahve tonlarından, küllü sarıya, nötr bejden, isli siyaha kadar mevsime uygun doğal renkler kışın doğayla olan uyumunu ifade ediyor.

Sürdürülebilir bir yaşam ve moda anlayışıyla kadınlar için tasarlanan koleksiyonun, sonbahar ve kış mevsimini sıcak, şık ve konforlu geçirmek isteyenler için hazırlandığı belirtildi.

Kadın Triko koleksiyonuna markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.