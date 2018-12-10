“Trimbox ile cari açığa savaş açtık”

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş,“Yüzde 95 yerlilik oranına sahip ‘Trimbox' ürünümüz ile yılda 2 milyar dolarlık elektronik kart hasarını engellemek için yol çıktık. Halihazırda kullanılan yaklaşık 200 bin ürünümüzle milyonlarca dolar kaybı engelliyoruz” dedi.

Cari açığın daha aşağılara çekilebilmesi için son dönemde yüksek sesle ‘yerli üretim' konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, “20 milyar dolarlık dış ticaret açığı veren makine sektöründe söz konusu makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması yeni bir cari açık kaleminin oluşmasına sebep oluyor. Çünkü bu makinelerin kullanılan yedek parçalar, kontrol mekanizmalarını sağlayan elektronik kartlar, yine yurt dışından getiriliyor. Her tamirat, hem yedek parça değişiminin cari açığa faturası ise bu nedenle her yıl 2 milyar doları aşıyor” dedi.

“Mikrosaniyelik hareketle milyon dolarlık zarar”

Bu noktada sanayicilerin fabrika ve makinelerinde elektronik kartların en büyük yanma sebebi olan voltaj dalgalanmalarına karşı aşırı gerilim sönümleyici cihaz kullanmalarını tavsiye ederek bu masraftan kurtulabilecekleri, bu sayede de elektronik kart sebebiyle ortaya çıkan cari açığın da ortadan kalkacağını belirten Evren Yurttaş, “Sadece makineyi ithal edip fabrikanıza üretime başladığınızda konu bitmiyor. Bu konu yerli üreticinin en çok dile getirilen şikayetidir. Elektrikte şebeke kaynaklı bir dalgalanma, bir olumsuzluk yaşandığında fabrikadaki makinelerde elektronik kartlar yanıyor. Elektronik kartlar mikrosaniyelik elektrik darbelerinden zarar görebiliyor. Makinelerin en pahalı parçalarını yine elektronik kartlar oluşturuyor. Sanayici kullandığı makinesinin elektronik kartını sürekli olarak tamir edilebiliyorsa tamir ettiriyor bazen de ithal etmek zorunda kalıyor. Tamir edilen kart, eski verimliliği ile maalesef çalışamıyor. Bu hem üreticiye üretim kaybı ve ekstra maliyet getiriyor hem de elektronik kart ithal ederse cari açığı artırıyor” diye konuştu.

“Trimbox ile cari açığa set”

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilik ve faizlerdeki artışa dikkat çeken Yurttaş, böyle dönemleri hasarsız atlatmanın en önemli yollarından birinin ekonomi yönetiminin de yüksek sesle dile getirdiği gibi yerli üretim olduğunu belirtti. Yurttaş, kendilerinin de bu kapsamda ürün geliştirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin ilk TSE Belgeli icadı (TSE-BDS-0001-1), yüzde 95 yerlilik oranına sahip ‘Trimbox' ürünümüz ile yılda 2 milyar dolarlık elektronik kart hasarını engellemek için yola çıktık. Hali hazırda kullanılan yaklaşık 200 bin ürünümüzle milyonlarca dolar kaybı engelliyoruz.”

“22 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Yurttaş son olarak şunları kaydetti: “Sanayide kullanılan makinalarda bulunan elektronik kartların elektrik dalgalanmalarından hasar görmeden üretime devam etmesini sağlayan Trimbox, çoğunlukla yurt dışından ithal edilen elektronik kartların hasar görmesini engellemek suretiyle hem döviz tasarrufu sağlıyor, hem de elektronik kart değişimi nedeniyle ortaya çıkan iş kayıpları da engellenmiş oluyor. Üretilen ürünler şu anda dünyanın 22 ülkesinde fabrikaları korurken üretimlerin sorunsuz şekilde devam etmesini sağlıyor. Holding olarak hedefimiz ihracatımızı artırarak markamızın tescil edildiği dünyanın yüzde 70'inde var olmak, ülkeye daha fazla döviz girdisi sağlamak ve iç piyasada da döviz kaybının önüne geçmek.”