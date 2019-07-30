Trimbox ile Ulugüç Jeneratör işbirliği

Ulugüç Jeneratör, tüm müşterileri ile kurduğu jeneratör sistemlerinde, dalgalı ve darbe olarak gelebilen voltajın etkilerini yok eden Trimbox'ı kurumsal olarak kullanma kararı aldı.

Trimbox ile Ulugüç Jeneratör işbirliğine gitti. Bu kapsamda Ulugüç Jeneratör, tüm müşterileri ile kurduğu jeneratör sistemlerinde, ister jeneratör elektriğinden, ister normal şebekeden aldığı elektrikler olsun dalgalı ve darbe olarak gelebilen voltajın etkilerini yok eden Trimbox'ı kurumsal olarak kullanacak.

Ulugüç Jenratör CEO'su Barış Ulu ile Trimbox CEO'su Evren Yurttaş iki elektronik mühendisi olarak; teknik ihtiyaçların tamamını karşılayan bu iki sistemin birleşmesiyle adeta güç kaynağı kadar temiz bir enerji alınacağını, hatta sistemlerde anlık enerji ihtiyacı için gerekli güç kaynaklarının zarar görme risklerinin bile bertaraf edilmesinin sistemlerini farklı kılacağını ifade ettiler.

Trimbox ile birlikte kullanılan jeneratörlerin, ayrıca transfer panosunda yaşanabilecek bir hata dolayısıyla hem jeneratörden hem şebekeden enerji alarak sistemlerde olası yangınları engellemesinin hayati olduğuna vurgu yapıldı. Bu birlikteliğin tüm jeneratör üreticileri ve kullanıcılarına yansıması bekleniyor.