Tristan Gooley'den Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı

Yazar ve gezgin Tristan Gooley'in yazdığı 'Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı' adlı kitap Destek Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini aldı.

Yazar ve gezgin Tristan Gooley'in dış dünyadaki ipuçlarını ve işaretleri izleyerek öngörülü olmanızı ve çıkarımlar yapmanızı sağlayan kitabı Doğanın İşaretlerini Okumanın Kaybolmuş Sanatı raflardaki yerini aldı. Gooley, doğada, açık arazilerde dolaşırken, ipuçları ile dolu doğal bir dünyanın farkına varır. Ağacın kökleri güneşin yönünü belirtir. Büyükayı, zamanı anlatır. Yanınızdan geçen kelebek hava için bir ipucudur. Bir kumul, hâkim rüzgârı ortaya çıkartır. Tarçın kokusu rakımdan bahseder. Tomurcuklanan bir çiçek güneyi işaret eder. Gooley, kitabıyla anavatanında ve dünyanın dört bir yanında arazi yürüyüşlerine onlarca yıl harcayarak tahmin ve izleme yöntemleri için elde ettiği 850'den fazla ipucunu paylaşıyor.

Tristan Gooley, yazar, navigatör ve araştırmacı, aynı zamanda The Natural Navigator ve How to Read Water kitaplarının da yazarıdır. Seyahatlerinde, öğretilerinde ve yazılarında doğal navigasyonun ender bulunan sanatında bir rönesansa öncülük etmiştir. Tristan, Avrupa, Afrika ve Asya'da dağlara tırmanmış ve çok çeşitli araştırma gezilerine önderlik yapmıştır. Evinin yakınlarında tanıdıklarıyla da, dünyanın en uzak köşelerinde ilkel kabile üyeleriyle de yürümüş ve kullanılan yöntemleri incelemiştir.