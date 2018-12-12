TROY'dan Yerli Malı Haftası'na özel kampanya

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, Yerli Malı Haftası'nı çok özel kampanyalarla kutlayacak. TROY, 12-18 Aralık tarihleri arasında 'TROY'la Tadımız Yerinde' isimli kampanya kapsamında zengin Türk mutfağından lezzetler sunan restoranların TROY'a özel hazırladığı menüleri kullanıcılarıyla yüzde 50 indirimli buluşturacağını duyurdu.

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne dönüştüren TROY, Türk kültürünün önemli öğelerinden Yerli Malı Haftası'nı eski tadında kutlamak için çok özel indirim ve kampanyalar sunduğunu duyurdu. Yerli Malı Haftası'na özel 'TROY'la Tadımız Yerinde' isimli kampanya dâhilinde zengin Türk mutfağından tatlar sunan Türkiye'nin önde gelen restoranlarıyla iş birliği yapan TROY, 12-18 Aralık tarihleri arasında birbirinden lezzetli menüleri kullanıcılarıyla özel indirimlerle buluşturacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin seçkin markalarının e-ticaret sitelerinde de TROY logolu kartlara indirim sunacak.

Kullanıcılar, kampanya kapsamında seçili restoranlarında Yerli Malı Haftası için özel hazırlanan TROY menüsünün tadını, TROY logolu kartlarla yüzde 50 indirimli olarak çıkarabileceği bildirildi.