TSB Başkanı Atilla Benli'den 30 Haziran Emekliler Günü'nde tasarruf hatırlatması

30 Haziran Emekliler Günü vesilesiyle bir açıklama yayımlayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB), refah içinde bir emeklilik için bireysel tasarrufların önemine dikkat çekti. Ortalama yaşam süresi ve yaşlanan nüfustaki artış, emeklilik dönemine yönelik olarak yapılan tasarrufların önemini daha da artırırken, Bireysel Emeklilik Sistemi sağladığı kazanımlarla dikkat çekti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen nüfus yapısının emeklilik döneminde rahat etmek için Bireysel Emeklilik Sistemi'ni kaçınılmaz kıldığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şöyle konuştu: "TÜİK verileri Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 5 yılda yüzde 21,9 artarak, 2019 itibarıyla 7 milyon 550 binin üzerine çıktığını gösteriyor. 2014 yılında 30,7'yken 2019 yılında 32,4'ye yükselen ortanca yaşınsa 2030 yılında 35,6 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörülüyor. Nüfusun yaşlandığını ortaya koyan bu veriler, emeklilik dönemine yönelik tasarruf etmenin hem emeklilikte yaşam standartlarını korumak hem de ülkelerin ekonomisi açısından önemli olduğunu da gösteriyor. Bireysel Emeklilik Sistemi bu anlamda uzun vadeli ve kazançlı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ömrümüzün en verimli yıllarını çalışma hayatında değerlendirirken birikim yapma alışkanlığı kazanmak, emeklilik dönemini de gelir endişesi yaşamadan geçirmemizi sağlıyor. BES emeklilikte refahın anahtarını sunuyor."

BES'in uzun vadeli bir birikim sistemi olduğunun altını çizen Benli, "5 ve 10 yıllık verilere baktığımızda BES'in sağladığı getiriyi net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmalarının ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemelerinin önemli olduğunu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Katılımcı sayısı 12,3 milyon, toplam fon büyüklüğü 145,5 milyar TL oldu

Henüz 20'nci yılına ulaşmadan önemli bir büyüklüğe ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kendi başarı hikayesini yazdığını belirten Benli, "BES'teki katılımcı sayısı 6,9 milyon kişiye yaklaşırken, Otomatik Katılım uygulaması ile birlikte çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısı 12,3 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğü 145,5 milyar TL'ye ulaştı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin devreye girmesiyle bu büyümenin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz." dedi.