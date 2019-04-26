TSM Global CEO'su Taner Sönmezer: "500 kişilik yeni istihdam oluşturarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız"

Yük taşıma, kaldırma ve istifleme sektöründe 150 yıllık geçmişi olan, forklift ve depo içi ekipman üreticisi Yale, Türkiye'de TSM Global'in iştiraki Quick Lift ile distrübütörlük anlaşması imzaladı. Yale ile Quick Lift, forklift ve depo içi ekipman üretiminde verimliliği arttırarak, daha az maliyetle müşterilerinin istifleme sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Yale'in son teknoloji forklift ve depo içi ekipmanlarını da tanıtılacağı basın toplantısı, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Yale Avrupa Başkanı Harry Sands ve TSM Global Ceo'su Taner Sönmezer gerçekleştirilen toplantıda; yük taşıma, kaldırma ve istifleme alanında Türkiye'de yeni yatırımları, sağlayacağı yeni istihdam olanakları, sektöre öncülük eden robotik ürün gamı ve istif makineleri sektörünün Türkiye ve Avrupa'daki geleceği hakkında bilgi verdi.

"Türkiye'de 8 bin kişiye 1 forklift düşüyor"

Toplantıda konuşan TSM Global CEO'su Taner Sönmezer, TSM Global'in 2014 yılından bu yana Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da satış ve satış sonrası hizmetler alanında faaliyet gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin forklift pazarındaki durumuna da değinen Sönmezer, "Türkiye forklift pazarı normal dönemlerde yılda 10 bin adet ortalamasına sahiptir; ama bu sene maksimum 6 bin civarında bir pazar büyüklüğü söz konusu olacak. Biz 2019 yılını fırsat yılı olarak görüyoruz. Pazarın önü açılıyor, bu yıl beklenenden iyi durumdayız. Pazarda yükselen ivme 2020 Mart'ından sonra katlanarak artacak. İngiltere ve Fransa'da her 600-2 bin kişiye 1 forklift düşerken Türkiye'de her 8 bin kişiye 1 forklift düşüyor. Türkiye de kısa zamanda bu seviyeye çıkacaktır. İngiltere ve Fransa'da pazar yıllık yaklaşık 80-100 bin adet. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu düşünürsek, liman ülkesi olmamız ve kıtalar arası köprü görevi görmemiz açısından potansiyelimiz oldukça yüksek. Pazar büyüklüğünün önümüzdeki 5 yıl içinde 30 bin adede çıkmasının öngörüyoruz. TSM Global iştiraki olan Quick Liftfirması da Yale iş birliği ile gelişen bu pazarın lideri olacak" diye konuştu.

"500 kişilik yeni istihdam oluşturarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız"

Yale ve Quick Lift arasındaki bu iş birliği ile özellikle lojistik, otomotiv, perakende, içecek, gıda, ambalaj, beyaz eşya ve elektronik sektörlerini hedeflediklerini de ifade eden Sönmezer, “Türkiye'ye yatırımları arttırmayı planlıyoruz. Türkiye'nin tüm sanayi şehirlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bünyemize 10-12 tane daha yeni bölge ve bayi ağı ekleyeceğiz. Yeni yapılanmalarda satış, servis, yedek parça, kiralama ve eğitim akademileri de kurduk. 3 sene içerisinde Quick Lift ve tüm bayi ağı olmak üzere 500 kişilik yeni istihdam oluşturarak ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağız" dedi.

"Robotik ürünler Türkiye'ye geliyor"

Her yıl 40 milyon euroluk AR-GE yatırımı yapan Yale Grup'un 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı robotik ürünlerinin Türkiye pazarına gireceğini söyleyen Sönmezer, "Bu yeni endüstri 4.0 teknolojisi ürünlerin çalışma maliyetlerini düşürüp verimliliği arttıracak. Robotik ürün gamının farklılaşma noktası navigasyon teknolojisi ile bağlantılı. Bu teknoloji sayesinde Yale robotik ürünleri özel bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymayacak. Bu çözümü tek bir makineden büyük bir filoya kadar sunabileceğiz. Yakıt yerine batarya ile çalışan forklift teknolojisi maliyetleri oldukça düşürecek" diye konuştu.

Gelecek 10 yılın teknolojisini bu günden öngörerek robotik ürünlerin üretildiğinin de altını çizen Sönmezer, bu yeni ürünlerin hem KOBİ'ler hem de büyük ölçekli firmalar için önemli bir kaynak tasarruf kalemi olacağını ifade etti.

"24 saat içinde ürün ve yedek parça temin edebiliyoruz"

Yale'in Avrupa'daki geniş dağıtım ağı sayesinde gerek makine teslimatlarını gerekse ihtiyaç halindeki yedek parça teminlerini çok hızlı gerçekleştirebildiklerini de belirten Sönmezer, Quick Lift'in geniş bayi ve servis ağı ile 24 saat içinde Türkiye'nin her noktasına erişebildiklerini, özellikle yedek parça taleplerinin yaklaşık yüzde 90'lık bir oranını raftan karşılayabildiklerini bildirdi.

"Türkiye'nin büyümesine büyük önem veriyoruz"

Quick Lift'in Yale firmasının ürettiği forklift, ve depo içi ekipmanların satış, kiralama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacağını söyleyen Hyster-Yale Grup Emea Bölgesi Başkan Yardımcısı Harry Sands ise "Bu işbirliği sayesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygın, etkin satış ve satış sonrası hizmetlerimizi sunabileceğiz. Türkiye'deki potansiyeli bildiğimiz için buraya yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin büyümesine önem veriyoruz. Türkiye pazarı önemli bir pazar, Quick Lift ile Türkiye'de önemli bir yol kat edeceğiz" şeklinde konuştu.