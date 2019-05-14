Alp Keler, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 19. Olağan Genel Kurulu toplantısı sonucunda birliğin yeni başkanı seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 200'e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Prof. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç yaptı. Toplantı kapsamında 2018 yılı faaliyetleri değerlendirildi. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda TSPB'nin yeni başkanı Alp Keler oldu.

“3,15 milyar TL'lik bu ihracın başarısı, sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilir”

Genel kurul öncesi açılış konuşması TSPB Başkanı Erhan Topaç, görev yapıkları bir yıllık sürecin seçimler, yurtiçi ve yurtdışında yaşanan çalkantılarla geçtiğini vurgulayarak, “Kurların, faizlerin ve enflasyonun yükselmesini, borsa endeksinin gerilemesini deneyimledik. Bu dönemde, üyelerimizin mali güçlerini koruduklarını, sektörün karlılığının yükseldiğini gördük. Sermaye piyasalarımız bu dalgalı süreci de başarıyla geçti. Diğer taraftan, ürün ve hizmet çeşitlenmesi anlamında bu sene özgün girişimlere ve ilklere şahit olduk. Örneğin, uluslararası sermaye piyasalarında yoğun olarak kullanılan menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin ülkemizde de yaygınlaşması için önemli bir adım atılarak, Aralık 2018'de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından tamamlan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapıldı. 3,15 milyar TL'lik bu ihracın başarısı, sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

Topaç, “Ayrıca, 2018 yılında faaliyete geçen Borsa İstanbul Swap Piyasası ile tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin, organize bir piyasa güvencesinde yapılabilmesinin ve türev pazarlarımızın derinliğinin artışının önü açılmış oldu. Borsamızın öncülük ettiği bir diğer önemli çalışma ise Repo ve Para Piyasalarında konsolidasyonun sağlanarak kısa vadeli TL referans değişken faizin oluşturulmaya çalışılması. Önümüzdeki günlerde bu referans faizi üzerine geliştirilecek türev araçlarla sermaye piyasamızın derinliği daha da artıyor olacak. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme ortamına geçmesi için finansal mimarının dönüşmesi gerektiğini hep beraber gördük. Sermaye piyasalarımızın Ülkemizin büyümesinde daha fazla rol alması gerekiyor. Bu yolda Birliğimize de önemli görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

“2018 yılından itibaren atmaya başladığımız adımları 2019 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz”

Toplantıda konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Prof. Erişah Arıcan, “Borsa İstanbul olarak Ülkemizin, önceliklerini dikkate almak suretiyle 2019-2021 yıllarını kapsayan bir stratejik planımızı hazırlamış bulunuyoruz. Bunu da Türk sermaye piyasalarını nasıl derinleştirip çeşitlendirebiliriz üzerinde odaklandık. Bu stratejik önceliği gerçekleştirmesine yönelik 2018 yılından itibaren atmaya başladığımız adımları 2019 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.