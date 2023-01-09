TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Aydın “İspanya'da alınan karar hepimize örnek olmalı”

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kararın çevre kirliliğine etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “İspanya hükümetinin aldığı bu karar emsal niteliğindedir. Her yıl sigaraya bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insan ölmektedir. Bunun yanı sıra sigara izmaritleri de büyük bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle İspanya'nın aldığı bu karar tüm dünyaya örnek olmalıdır.” dedi.

“Sigara üreticileri meydana getirdiği kirliliği temizlemeli”

Alınan karara göre, sigara üreticisi şirketler izmaritlerin yere atılmaması gerektiği konusunda halkın eğitilmesinden de sorumlu olacak. İzmaritlerin temizliği ve temizlik işleminin maliyetinin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmamakla beraber şirketlerin söz konusu maliyeti tüketiciye yansıtması bekleniyor. Bu durumun sigarayı bırakmak için de teşvik edici olabileceği umuluyor. Doç. Dr. Aydın, “Bu karar sayesinde çevre kirliliğine sebebiyet verenler çevrenin temizlenmesinden de sorumlu olacak. Yani sigara üreticileri meydana getirdikleri kirliliği de temizleyecek.” İfadelerini kullandı.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Çevreye atılan sigara izmaritlerinin büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4 binden fazla zehirli kimyasal var ve bunlardan bazıları ise; arsenik, amonyak, aseton, kadmiyum, katran, naftalin, kurşun ve siyanür. Bu zehirli kimyasalların yol açtığı birçok hastalığın yanında ciddi çevresel sorunlar da mevcut.” diyen Aydın, daha yaşanılır bir dünya için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Aydın son olarak şunları kaydetti: “Dünyamız hızla kirlenmekte. Bu sebeple bizler çözüm odaklı çalışıp çevreci projeler geliştirmeliyiz. Sigara izmariti gibi doğa için son derece zararlı bir atığın bertaraf edilmesi çok önemli. Daha temiz ve daha yaşanabilir dünya için Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak her zaman önceliğimiz sigara ve türevleriyle mücadele etmek. Her zaman söylediğimiz gibi sigaranın son molekülü yok olana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”