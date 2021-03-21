TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nin (TSSF) gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonanın en çok rekor kıran ismi Beril Ülker, gençler ve büyüklerde 4 ayrı yeni Türkiye rekoruna imza attı.

İstanbul'daki Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 19-21 Mart tarihlerinde yapılan TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda rekor üzerine rekor kırıldı. 125'i erkek, 87'si kadın toplam 212 sporcunun yarıştığı müsabakalarda 9 yeni Türkiye rekorunun hepsi kadınlar kategorisindeki yaş gruplarında yaşandı. 21 spor kulübünden sporcuların madalya için mücadele ettiği şampiyonada en çok rekora İTÜ GVO'dan Beril Ülker imza attı. Ülker, 50 metre su üstünde 18.16 saniyelik derecesiyle gençler ve büyükler yaş grubunda, 50 metre dip disiplininde 16.56 saniyeyle yine gençler ve büyükler yaş grubunda 4 ayrı Türkiye rekoru kırdı.

Elit Spor Kulübü'nden Beril Ceren Öztürk, 400 metre çift paletteki 3.59.87 dakikalık derecesiyle gençler 14-15 ve 16-17 yaş gruplarında 2 Türkiye rekoruna imza attı. Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü'nden Buse Çeliker, 200 metre çift palette 1.52.01 dakikalık derecesiyle büyüklerde, 400 metre çift palette 3.57.33 dakikalık derecesiyle yine büyüklerde 2 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü'nden Azra Zeynep Ertunç, 200 metre çift palette 1.52.27 dakikalık derecesiyle gençlerde Türkiye rekoruna imza attı.

Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar, bugünkü kapanış töreniyle sona erdi. Şampiyonada rekorların kırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Çok güzel müsabakalar izledik. Sporcularımız gerçekten son derece hırslı ve hedeflerine odaklanmış durumdalar. Her geçen gün performanslarını arttırıp, standartları yükseltiyorlar. Rekor kıran ve madalya alan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza, spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Organizasyonlarımıza her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, bu organizasyonda bizlerin yanında olan İstanbul Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri, Beylikdüzü Belediyesi'ne ve organizasyon ekibimize" diye konuştu.