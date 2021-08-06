TSYD Ankara Kupası'nda kadın hakemler düdük çalacak

TSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçta geri sayım devam ediyor. Zorlu maçta, TFF'nin bu sezon aldığı karar doğrultusunda kadın hakemler düdük çalacak.

Gelenekselleşmiş ve 54 yıldır devam eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda kadın hakemler yönetecek.

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında 7 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan 54. TSYD Ankara Kupası'nda Gamze Durmuş Pakkan düdük çalacak. Pekkan'ın yardımcılıklarını Sevda Çayan ve Kübra Çetinkaya yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

Pekkan: “Ankara derbisi için heyecanlıyız”

TSYD Ankara Kupası'nın 54. yıl dönümünde kadın hakem triosu olarak sahada olacak olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen FIFA hakemi Gamze Durmuş Pakkan, “Ankara derbisini yönetecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Çok özel bir turnuva olduğunu biliyoruz. TSYD Ankara turnuvası geleneğini biz de devam ettireceğimiz için gururluyuz” dedi.

Mücadelenin birinci yardımcı hakemi Sevda Çayan ise dört kadın hakem olarak böyle bir organizasyonda yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çetinkaya: “Güzel bir anı olacak”

Karşılaşmanın ikinci yardımcı hakemliğini yapacak olan hakem Kübra Çetinkaya, TSYD Ankara Kupası'nda görev alacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ayrıca başarılı hakem, turnuvanın kendileri için de güzel bir anı olacağını sözlerine ekledi.

Maçın 4. hakemliği görevini üstlenecek olan Asen Albayrak da, “Bize bu fırsat verildiği için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımın da dediği gibi çok gururluyum” ifadelerini kullandı.