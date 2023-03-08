TSYD'den KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'de meydana gelen depremler sonrası büyük acı yaşandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır diledi. Anavatan Türkiye'de yapılan çalışmalarla yaraların en erken zamanda sarılması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, "Dualarımız 11 il ile birlikte" dedi.

Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargolarını aşmak için mücadele ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi önemli kurum ve kuruluşlarının Kıbrıs Türklerinin her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kıbrıs Türk gençlerine moral ve motivasyon olarak spor, kardeşlik ve dayanışmanın önemine işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı sporcuların uluslararası yarışmalarda Türkiye Milli Takımı içerisinde yer alarak KKTC'nin adını duyurmakta olduklarını söyledi. KKTC Devleti'nin kendi imkanları çerçevesinde başarılı sporculara fırsat oluşturmak için uğraş verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, TSYD yönetimine, Kıbrıs Türk sporuna verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise, Cumhurbaşkanı Tatar'a kabul dolayısıyla teşekkür ederek, 2 bin gazetecinin yer aldığı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde temsilcilerinin olduğu önemli bir medya kuruluşu olduklarını, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'ne de büyük önem verdiklerini dile getirdi.