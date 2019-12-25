TSYD'nin İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle yaptığı proje tamamlandı

Uzak yörelerde yaşayan, çoğu şehir merkezini görmeyen öğrencileri şehir merkezlerindeki spor tesisleri ile buluşturmak, eğlenceli aktivitelere katıp keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor' adlı proje tamamlandı. Yaklaşık 4 ay süren proje kapsamında Trabzon'da bulunan 4 ilkokuldan toplam 100 çocuk unutamayacakları günler yaşadı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince organize edilen, İçişleri Bakanlığı'nın himayesi ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle yaptığı 4 aşamalı proje tamamlandı. Öncelikle kırsal kesimde yaşayan, başarılı ama maddi durumları yetersiz öğrencilere yönelik olarak başlatılan projenin sonuncusunda, Yomra İlçesine bağlı Oymalıtepe İlkokulu öğrencileri kent merkezine getirildi. Önce Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine götürülen çocuklar, burada Trabzonsporlu teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Hayranı oldukları futbolcularla fotoğraf çektiren çocuklar, ardından alış-veriş merkezine gitti. Burada buz pateni yapan öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadılar. Ardından aynı yerdeki eğlence merkezine giden çocuklar, neşeli saatler geçirdi.

Türkiye'nin en büyük tesislerinden olan ve içinde 12 açık, 3 kapalı tenis kortu, spor salonu, antrenman ve fitness salonlarının bulunduğu Beşirli Spor Kompleksi'ni gezen çocuklara burada bazı branşlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Kendilerine spor kıyafetleri ve satranç takımlarının da bulunduğu hediyeleri verilen öğrenciler, daha sonra Mercan Korupark'ta düzenlenen yemeğe de katıldı.

Amaçlarının buraları görmeyen çocukların ufuklarını açmak olduğunu ifade eden TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, "Öğrencilerimizin keyifli, unutamayacakları günler geçirmesi amacıyla 'Yeter ki çocuklar gülsün' diye yola çıktık. Sporla, eğlence merkezleriyle, Trabzonsporlu teknik adam ve futbolcularla buluşmalarını sağladık, gezdirdik. Bu anlamlı projemizde bize desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz İsmail Ustaoğlu'na ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz" diye konuştu. Kılıç, özellikle çocuklara yönelik yeni projeler hazırladıklarının altını çizdi.