TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliye kararı verildi.
Fincancı, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Cezaevi çıkışında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Fincancı'yı cezaevi önünde toplanan grup tarafından karşılandı.