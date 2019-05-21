TTF Başkanı Cengiz Durmuş: "Bilimin ve hareketin birleşmediği mekanizma doğru sonuç vermez"

Gençlik ve Spor Haftası kapsamında Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Spor Bilimleri Eğitiminde Paydaş Buluşması' paneline konuşmacı olarak katılan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, “Bilimin ve hareketin birleşmediği bir mekanizmanın doğru çalışıp doğru sonuç vermesi ihtimali olamaz. Biz sahada bir hareket ordusuyuz yoksun olduğumuz şeyse bilim. Siz antrenör adayları isterseniz çok şeyi değiştirebilirsiniz, kendinize olan inancınızı ve güveninizi diri tutun” dedi.

Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılında Gençlik ve Spor Haftası kapsamında Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi'nde düzenlenen ‘Spor Bilimleri Eğitiminde Paydaş Buluşması' panelinde TTF Başkanı Cengiz Durmuş 'Herkes İçin Tenis' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinlik alanında kurulan kortta öğrencilerle tenis oynayan Durmuş, ardından 47. Geleneksel Spor Oyunları ve 11. Geleneksel Nihat Tuncer Spor Oyunları Ödül Töreni'nde farklı branşlardan dereceye giren öğrencilere Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erkan İbiş ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat Koz ile birlikte ödüllerini takdim etti.

“Hedefimiz genç bir ülkenin sporun ne anlama geldiğini bilmesini sağlamak”

Spor sevdalısı, spor yapmış ve yönetmeye çalışan birisi olarak spora bilimsel katkının ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Durmuş, “Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedeflerimizden biri en iyi sporcuları yetiştirmek ama esas hedef genç bir ülkenin sporun ne anlama geldiğini çok iyi bilmesini sağlamak. Bugün sizlerin arasında olma şansını ben de spora borçluyum. Bizler kısıtlı imkanlarla yetiştik, üniversiteye gittiğimizde futbol oynayanlar el kaldırsın denildiğinde el kaldıramamıştık çünkü yaşadığımız yerde hiçbir etkileşim yoktu. Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak kaldık, spor sayesinde sosyal yönümüz gelişti. Spora hizmet etmenin çok anlamlı olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Bilimin ve hareketin birleşmediği bir mekanizmanın doğru çalışıp doğru sonuç vermesi ihtimali olmadığına dikkat çeken Durmuş, “Biz sahada bir hareket ordusuyuz yoksun olduğumuz şey ise bilim. Sizler sahaya indiğinizde bilimsel verilerinizle o çocuklara dokunacak, o çocukların beslenmesine, fiziksel gelişimi ve kişisel gelişimine çok rahat fayda sağlayabilecekken yabancı olduğunuz için korttan çekiliyorsunuz. Sizin boşalttığınız alanda da başkaları yer alıyor. Biz bu anlamda üniversitelerimiz kıymetini bildiğimiz için tenis dersi veren hocalarımızı kendi ölçeğimizde yıllardır belli yerlerde toplayıp eğitim dilimizi birleştirmeye çalıştık. Siz antrenör adayları isterseniz çok şeyi değiştirebilirsiniz lütfen kendinize olan inancınızı ve güveninizi diri tutun. Hedeflerinize ulaşmak için için ne şartta olursa olsun kortlara inip gereğini yapmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.