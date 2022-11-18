TTF Başkanı Durmuş: “Sporcularımızın tereddütsüz her sıkıntısını karşılıyoruz”

Sporcularımızın tereddütsüz her sıkıntısını karşılıyoruz” dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, D Smart'ta yayınlanan ‘Haftanın konuğu' programının konuğu oldu. D Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'ın sorularını yanıtlayan Başkan Durmuş, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Durmuş, tenisin her kesimden insanın yaptığı bir spor olduğunu söyleyerek, “Tenisin, herkesin yapabileceği hatta mahallesinde oynayabileceği bir branş haline gelmesi gerekiyordu. Bu anlamda stratejik çok önemli kararlar aldık. Anadolu'nun her yerinde turnuvalar düzenliyoruz. 15 yıl önce söylediğim şeyin bugün de arkasındayım. Tenis, asla zengin sporu değildir. Stratejilerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu inançla anlattığımız zaman, projelerimizin gerçekleştiğini görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Sporcularımızın tereddütsüz her sıkıntısını karşılıyoruz”

Sporcuların her problemini çözdüklerini ifade eden Başkan Cengiz Durmuş, “İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel şehrin güzel bir lokasyonunda tenis merkezimiz mevcut. İstanbul, dünya şampiyonasının yapılabileceği, herkes tarafından benimsenmiş bir şehir. Şu anda 8 tane sporcumuz olimpiyat kapsamında mücadele ediyor. Sporcularımızın tereddütsüz her sıkıntısını karşılıyoruz. Sponsorların sayısının artması, tenis branşı için çok önemli. Sponsorlar ile federasyonların iş birliği halinde olup, ortaklaşa hareket etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık, milli sporcularımıza önemli destek sağladı”

Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın milli sporcular için üniversitelerle yaptığı anlaşmanın önemli olduğuna değinerek, “Tenisçilerimiz, üniversite çağına geldikleri zaman Amerika'ya gidiyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tam 52 üniversiteyle tam burslu olacak şekilde, milli sporcularımıza çok önemli bir destek sağladı. Bu durum başarılı olan sporcularımızın ülkemizde kalması adına çok büyük önem arz ediyor. Aileler, çocuklarının eğitimlerine öncelik vermek istiyorlar. Artık hem sporcu olup hem de üniversitelerde burslu olarak eğitimlerine devam edebileceklerini görmüş oldular. Bu durum da sporcularımızın ülkemizde kalması adına elimizi çok güçlendirdi” açıklamasını yaptı.