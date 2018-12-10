Tuba Ünsal'dan 10 bin poşet gücünde çanta

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun projesine katkı sağlayan oyuncu Tuba Ünsal ‘ 10 bin poşet gücünde ‘ sloganıyla hazırladığı yeniden kullanılabilir alışveriş çantası basına tanıtıldı. Beyoğlu Soho House'da gerçekleşen tanıtıma oyuncu Tuba Ünsal ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı. İkili bir süre konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Ardından geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çanta ile ilgili hazırlanan bir video gösterildi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan oyuncu Tuba Ünsal bu projenin sözcüsü olduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Büyükelçi Berger ise Türkiye ile ilgili çok çeşitli konularda uyumlaşma için çalıştıklarını, bu konunun da uyumlaşma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

“ Bu projenin sözcüsü olduğu için mutluyum “

1 Ocak'tan itibaren ücretsiz poşet dağıtılmayacağını ve bunun çok güzel bir adım olduğunu dile getiren oyuncu Tuba Ünsal, “ Dünyanın doğal kaynaklarının hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve böyle bir bilinçsizlikle hoyratça yaşamak önümüzdeki jenerasyon için oldukça üzüntü verici. Dünyaya baktığımız zaman çöplerin ayrıştırılması evlerden başlıyor. Bununla ilgili kendi yakın çevremde olsun, elimin yettiği yerlerde olsun çeşitli çalışmalar yapıyordum. 1 Ocak 2019 yılı itibariyle ücretsiz plastik poşet dağıtılmayacak. Bu çok güzel bir adım. Tüketici gitgide bununla ilgili bilinçleniyor olacak. Biz de bunun ilk startını Avrupa Birliği Delegasyonu ile birlikte verip bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projenin sözcüsü olduğu içinde mutluyum “ diye konuştu.

“ Okyanus canlılarının ölümlerine yol açmamız insanoğlunun en büyük zalimliği“

Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çantaların bin kanaat önderine gönderileceğini belirten Ünsal “ Geri dönüşümlü materyallerden yapılmış olan, aslında ilhamını bir plastik poşetten alan bir çanta tasarladık. Bin tane kanaat önderine gönderilecek. Umuyorum biraz olsun farkındalık oluşturmuş oluruz ve domino etkisi oluşturarak bu farkındalığı devam ettiririz. 2019 dan itibaren bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor olacak. Bu onun ilk adımı. Baktığınız zaman plastik poşet üreticileri tarafından geliştirilmiş inanılmaz bir sektör var. Ama dünyada üretilen ilk plastik poşetten şu güne kadar hiçbir poşet doğadan kaybolmadı. Bu korkunç bir şey. Okyanus canlılarının ölümlerine yol açmamız insanoğlunun en büyük zalimliği diyebilirim “ dedi.

“ Yılda 30 milyon ton plastik torba denizlere ve okyanuslara karışıyor “

Avrupa Birliği olarak plastik torbaların kullanımının azaltılması konusunda Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “ Biz zaten Türkiye ile çok çeşitli konularda birlikte çalışıyoruz. Bu konu başlığı da, çok geniş birlikte çalışma ve uyumlaşma çabalarının bir parçası. Avrupa Birliği olarak özellikle tek kullanımlık plastik torbaların kullanımını azaltma kararı aldık. Avrupa Komisyonu özellikle geleceğe yönelik olarak çevrenin korunması için bu kararı aldı. Şu anda baktığımızda yılda 30 milyon ton plastik torba denizlere ve okyanuslara karışıyor. Üstelikte bu nihai olarak gıda zinciri üzerinden bizlerin midelerine giriyor. Avrupa Birliği olarak Türkiye ile zaten yakın bir şekilde çalışıyoruz. İşbirliği halindeyiz. Avrupa Birliği'nde bir mevzuat geçtiğinde, arkasından uyumlaştırmanın bir göstergesi olarak Türkiye'de de aynı mevzuatın çabalarının gerçekleştiğini görüyoruz “ dedi.