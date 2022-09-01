TÜBAD Turnuvası Tivibu Spor'da yayınlanacak

Tivibu Spor, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜBAD) düzenlediği Mehmet Baturalp Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 15.'si yapılan turnuva, 3-4 Eylül tarihlerinde A. Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko arasında yaşanıyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, sporseverlere özel içerikler sunmaya devam ediyor. Türk basketbolunun devleri, Türk Telekom'un e-cüzdan uygulaması Pokus'un katkılarıyla düzenlenecek 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşılaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan turnuva Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. 14. TÜBAD Mehmet Baturalp turnuvası final müsabakasında zorlu rakibi Darüşşafaka Tekfen'i 22 sayı farkla yenerek kupayı evine götüren Fenerbahçe Beko, bu yıl Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Emlakjet'e karşı mücadele ediyor.

3 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'da A. Efes- Bahçeşehir Koleji, 21.00'da ise Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçlarının yaşanacağı turnuvanın üçüncülük ve final mücadeleleri 4 Eylül Pazar akşamı saat 18.00 ve 21.00'da oynanacak.