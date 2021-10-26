TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda 2 derece

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nın kazananları ödülleri ile buluştu.

Yarışmada birincilik ve ikincilik ödülü alan Bilfen İzmir Ortaokulu öğrencileri Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) gerçekleşen törende ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldılar.

8. sınıf öğrenci Alp Özpamir, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Teknolojik Tasarım alanında Türkiye birincisi oldu. "NİTAMS-Akıllı Musluk" projesiyle yarışmada büyük bir başarıya imza attı.

7. sınıf öğrencisi Damla Pelit ise “Doğal Korunma" projesiyle TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Biyoloji alanında Türkiye ikincisi oldu.

Özpamir, öğretmeni Tuğçe Özkan danışmanlığında hazırladıkları ve nesnelerin interneti konusunda ilk kez gerçekleştiği "Nitams" isimli projesiyle Türkiye 1.'liği elde etti. Özpamir, sensörlü musluklardan farklı olarak tasarladığı akıllı musluk sistemiyle ellerin 20 saniye kuralına uygun olarak ve su tasarrufu sağlayarak yıkanmasını sağlayan bir ürün geliştirmiş ve bu proje ile okullarda korona virüs bulaşının azalmasını ve su kaynaklarını korumayı hedefledi.

Pelit ise danışman öğretmeni Selda İncegül mentörlüğünde biyoloji alanında geliştirdiği “Doğal Korunma” projesi ile Türkiye ikincisi oldu. Proje, virüslere karşı etkin korunma sağlayan bir maske geliştirmeyi amaçlıyor.