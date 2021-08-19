TÜBİTAK en yeni yerli ve milli projelerini sergiliyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021'de SAGE, BİLGEM, MAM, ve UZAY ile yer alarak en yeni yerli ve milli projelerini ilgilileriyle buluşturuyor.

Savunma ve güvenlik alanlarında uluslararası ölçekte önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olarak iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda savunma sanayi şirketlerinin katıldığı fuarda TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile yer alıyor. Fuarda yerli firmaların sergilediği ürünler Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktayı da gözler önüne seriyor.

"Geliştirdiğimiz ürünler ile savunma sanayiimizin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz"

Fuarda sergilenen ürünlerine ilişkin açıklamalarda bulunan TUBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş, "TUBİTAK olarak fuarda ağırlıklı olarak yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. Son dönemde teknolojinin gelişimiyle savaş konsepti de değişti. Bizde bu gelişime uygun olarak projelerimizi geliştiriyoruz" dedi.

"Gözde ve Gökçe'yi ilk defa sergiliyoruz"

Okumuş, yeni nesil güdüm kitleri Gözde ve Gökçe'yi ilk defa bu fuarda sergilediklerini söyleyerek, "Hem savaş uçaklarımızda hem kapasitesi yeterli olan silahlı insansız hava araçlarında kullanılabilecek mühimmatlar üretiyoruz. Fuarda sergilediğimiz ürünlerin birçoğunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırdık. Tamamen yerli imkanlarımızla son teknoloji ürünlerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. TUBİTAK olarak savunma sanayimizin yurt dışı bağımlılığını azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.