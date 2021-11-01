İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti

Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde başuzman araştırmacı Doç.

Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar'ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.


TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde bir sitede bulunan evinde ölü bulundu. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.