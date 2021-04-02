TÜBİTAK Türkiye finallerinde birincilik için yarışacaklar

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri; psikoloji, coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, yazılım, Türk dili ve edebiyatı ve tarih alanında 8 ayrı dalda projeleriyle Türkiye finallerinde yarışacak. Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Ali Görkem Yılmaz gibi alanlarının önemli temsilcileri, öğrencilere projelerinde destek oldu. “Bilimi, ifadeleri gözlemle kontrol edilebilen ve yanlışlanabilen bir düşünce sistemi olarak tanımlıyoruz” diyen Prof. Dr. Celal Şengör, “Bu bilimsel yaklaşım, özgür düşünce ile buluşunca projeler oluşur. TÜBİTAK yarışmaları, düşünmeyi, üretmeyi teşvik eder. Bizler de bu teşvike destek olabilirsek, yarınımız daha güçlü olur” dedi.

Yarışmaya damga vuran bölgeler: Samsun'dan 5 derece, Ankara ve İstanbul'dan birincilikler

Bölgelerinde ödül alan ve Türkiye birinciliği için yarışacak İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüsleri sırasıyla şöyle:

Giresun Kampüsü öğrencisi Buğra Kemal Korkut, psikoloji alanında “Covid-19 döneminde lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılıkları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki” projesiyle 1. oldu.

Çanakkale Biga Kampüsü öğrencisi Ecem Rabia Kaplan, “Bursa'daki yapılaşma biçimi ve şehir dokusunun kentsel ısı adalarına etkisi” projesiyle coğrafya alanında 1. oldu.

Eryaman Kampüsü öğrencileri İsmail Şenay ve Asrın Deniz Akdal, kimya alanında geliştirdikleri “Ekmekteki kimyasal katkı maddeleri yerine küf önleyici doğal bir alternatif: defneyaprağı” projeleriyle 1. oldu.

Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi Caner Yılmaz, “Dijital biyoloji laboratuvarı” projesiyle biyoloji alanında 1. oldu.

Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk, “Kuantum nokta ve likit lens modifiyeli organik solar panel” projesiyle fizik alanında 1. oldular.

Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Alperen Gazioğlu, yazılım alanında “Pyhton Opencv ile maske denetimli kapı” projesiyle 2. oldu.

Bursa Özlüce Kampüsü öğrencileri Ceren Çelik ve İlknur Aklan, “Boyutlandırılmış betimlemelerin içinde yaşamak” projesiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında 2. oldu.

Halkalı Atakent Kampüsü öğrencisi Su Kaya, “Dünya gözümün önünde” projesiyle coğrafya alanında 2. oldu.

Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi - Kerime İrem Pıçaklı ve Ömer Yüksek, Fizik alanında geliştirdikleri “Açısal momentumun korunumu yasasının uzay egzersiz aletleri üzerinde kullanımının incelenmesi” projesiyle 3. oldu.

Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ayşenur Duman ve Simay Büşra Gers, Tarih alanında geliştirdikleri “Teknolojide şehrimin tarihi mekanlarını yaşatmak” projeleriyle 3. oldu.

Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Mustafa Berkay Karademir ve Baransel Tağmaç Dolak, yazılım alanında geliştirdikleri “Yapay zeka ve makine öğrenmesi ile sporcu analizi 4.0” projesiyle 3. oldu.

Çanakkale Kampüsü öğrencisi Kemal Eren Kızıl, biyoloji alanında geliştirdiği “Yapay zeka kullanarak kıymanın kokuşma analizini yapan android tabanlı bir elektronik burun geliştirilmesi” projesiyle 3. oldu.