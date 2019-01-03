TÜBİTAK'ın Popüler Bilim Kitapları bininci sayıya ulaştı

TÜBİTAK'ın Popüler Bilim Kitapları 25 yılı geride bırakarak bin adet kitaba ve 19 milyon baskı adedine ulaştı.

TÜBİTAK'ın toplumu bilimle tanıştırmak, bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesinde öncü rol oynamak amacıyla 1993 yılından beri yayınladığı popüler bilim kitapları 1000 adet kitap ve toplamda 19 milyon baskı adedine ulaştı.

Türkiye'nin en büyük yayınevleri arasında yer alan TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kitaplar Müdürlüğü tarafından basılan kitaplarla, bilim insanları, popüler bilim yazarları ya da eğitimciler tarafından kaleme alınan, seçkin bilim kitaplarının çeşitliliğinin artırılması ve okuyucuya ulaştırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK, farklı bilim disiplinlerindeki yenilikleri, bilim insanlarının yaşam öykülerini ve keşiflerini anlatan kitapların seçilmesi ve yayımlanması ile bir yandan toplumda bilim okuryazarlığını teşvik ederken öte yandan Türkiye'de bilim yayımcılığının gelişmesine katkı sunuyor.

Her Yaştan Okuyucuya Hitap Ediyor

Meraklı minikleri harflerle ve kitapların büyülü dünyasıyla tanıştıran okul öncesi kitaplarımız 3-6 yaş arası okurlara sesleniyor. 3-6 yaş arası çocuklar okul öncesi kitaplarını anne-babaları ile beraber okurken, okuma yazma bilen çocuklarsa, 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan kitapları kendi kendilerine okuyup değerlendirebiliyor. Anne-babaların ve eğitimcilerin talepleriyle sayısı hızla artan çocuk ve gençlik kitapları; etkinlik kartlarından göktaşlarına, yağmur ormanlarından çocuk haklarına, elektrondan rüzgâr enerjisine birçok farklı konuda çocuklara ve gençlere bilim okuryazarlığını küçük yaşlarda kazandırmayı hedefleyen kitaplardan oluşuyor.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, yetişkin kitapları ile okurlarını bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar ederken başvuru kitapları ile bilimsel araştırmayı günlük hayatın parçası hâline getirme çabasını sürdürüyor.

Yetişkin Popüler Bilim Kitapları arasında yeni yayımlanan, Prof. Dr. Mehmet Öztürk tarafından Türkçeye kazandırılan “Aziz Sancar'ın Kendi Kaleminden Hayatı ve Bilimi” adlı eser de yayımlandığı günden itibaren okuyucuların ilgisini çekmeyi ve rekor satışa ulaşmayı başaran önemli eserler arasında.

Bininci kitap: Gezegenler

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarının binincisi olma özelliğini taşıyan Gezegenler adlı kitap ise, Güneş Sistemimiz hakkında bulabileceğiniz en kapsamlı kılavuz olma özelliğini taşıyor. Yüzlerce fotoğraf ve çizimin yanı sıra son derece kapsamlı gezegen haritaları, detaylı yörünge bilgileri, gezegenlerin atmosferlerindeki element verileri gibi bilgilerle tüm gezegenlerin anatomisini güncel verilerle okurlarına sunuyor. Ayrıca kaçış hızından keşif tarihine, parlaklığından hızına kadar uydular, asteroitler ve kuyrukluyıldızlar hakkında da birçok veri içeren Gezegenler, öğrencilerden gökbilimcilere kadar Güneş Sistemimizin güzelliğini büyüleyici bulan herkes için tam bir kılavuz niteliğini taşıyor.

Her yaştan okura hitap eden TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, okurlardan gördüğü ilgiyle büyümeye, toplumun bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya, toplumun yararına gördüğü yeni kitapları ülkemiz okuyucusuna kazandırmaya ve toplumun bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.