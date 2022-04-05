Tufan Gündüz, Osmanlı'da Ramazan geleneğini anlattı

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Selahattin Kocaaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Tarih Profesörü, Araştırmacı-Yazar Tufan Gündüz oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Selahattin Kocaaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Tarih Profesörü, Araştırmacı - Yazar Tufan Gündüz oldu. “Osmanlı'da Ramazan Geleneği” konusunun konuşulduğu programda Gündüz, Osmanlı Devleti'nde Ramazan Ayı'nın her zaman özel bir yere sahip olduğunu, Ramazan ayına Müslümanlar gibi gayrimüslimlerin de değer verdiğini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Osmanlı Devleti, halkının mübarek ay içinde nasıl davranması gerektiğini belirten bir tembihname de yayınlandığını vurgulayan Tufan Gündüz, tembihnamede müslümanların beş vakit namazı camide cemaatle birlikte kılması, mazereti olmayan tüm Müslümanları oruç tutmaları gerektiği, gayrimüslimlerin ise gündüzleri açık alanda yemek yemeleri, su, sigara içmelerinin yasaklandığını söyledi. Osmanlı'da Ramazan ayında vatandaşların birbirlerine yaptıkları yardımlarda da gözle görünür ölçüde artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Tufan Gündüz, varlıklı kişilerin, hiç tanımadıkları semtlerdeki bakkal, manav ve fırınlara girip Zinem Defteri, yani veresiye defterini alıp içinden rastgele bir sayfa açarak, söz konusu kişinin borcunu tamamen ödediklerini açıkladı.