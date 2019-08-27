İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada

Arnavutköy’de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak’ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak'ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.


Arnavutköy'de 31 Temmuz akşamı 6 yaşındaki kızının gözleri önünde platonik aşık Murat U. tarafından başından vurulan Tuğba Anlak hastanede yaşam mücadelesi verirken, şahısların eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin bir araba ile geldiği görülüyor. Daha sonra şahıslardan birinin bir evin balkonundan içeri girdiği görülüyor. İçeriden çıkan şahsın araca binerek kaçtığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.