Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanl, İrlanda'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Kros Şampiyonası'nda yarışan Ali Öztürk Spor Kulübü sporcularından Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanlı, milli takıma seçildi. İkili İrlanda'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonası'nda, Ali Öztürk Spor Kulübü sporcularından Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanlı, Türk Milli Takımı'na girdi. Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanlı, İrlanda'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Kulüp Başkanı Ali Öztürk, sporcuları ile antrenörleri Bahattin İnce ve Erol Çoban'a emekleri için teşekkür etti.