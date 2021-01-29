'İzler Durur' ile şarkısı ile 2021 yılına hızlı bir giriş yapan pop müzik sanatçısı Tuğba Ünal, “Şarkı Kısa sürede de büyük ilgi gördü. Pandemi döneminde hep ürettim. 2021 benim yılım olacak" dedi.

Pop müzik sanatçısı Tuğba Ünal, 'İzler Durur' şarkısı ile 2021'e hızlı bir giriş yaptı. DMC Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkı, kısa sürede büyük ses getirdi. Söz ve müziği Oykan Atay'a ait olan duygusal şarkının klibi ise Gökhan Karahanlı tarafından çekildi. Sosyal medyada yeni şarkısının çıkacağının da müjdesini veren Tuğba Ünal, "İzler Durur, yeni yıla damga vuracak bir şarkı oldu. Kısa sürede de büyük ilgi gördü. Pandemi döneminde hep ürettim. 2021 benim yılım olacak" dedi.