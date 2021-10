TÜGİAD uluslararası alandaki farkındalığını arttırıyor

Türkiye çapında 800'den fazla üyesiyle 60'tan fazla sektörü temsil eden, yıllık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan Türkiye Genç İş insanları Derneği'nin (TÜGİAD) Uluslararası İlişkiler Komisyonu, yaz döneminin ardından, ilk toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve komisyon üyelerinin katılımı ile 15 Ekim Cuma günü gerçekleştirdi.

Derneğin yeni üyelerinin plaketlerini de aldığı etkinlikte, ayrıca Ayla ve Naim gibi son dönemde ses getiren filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'ya tarihimizdeki önemli olayların ve kişilerin toplumsal belleğimizde yeniden yer edinmesini sağlayan çalışmaları için Nilüfer Çevikel tarafından Toplumsal Farkındalık Ödülü takdim edildi.

TÜGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Melike Bocan Atçeken'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Türkiye'nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD'ın Başkanı olarak 35. yılın gururunu ve onurunu sizlerle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Çevikel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “TÜGİAD olarak reel sektöre destek için yürüttüğümüz projelerin yanı sıra, uluslararası çalışmalarımız kapsamında, Avrupa Genç İşadamları Konfederasyonu (YES for Europe) İcra Kurulu Üyeliği ve Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerimizi yürütürken G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda da Türkiye'yi temsil etmekteyiz. Yine, Türkiye'nin uluslararası temsilcilikleri olan tek STK'sıyız. Uluslararası alanda 13 temsilciliğimiz bulunuyor. Selanik, New York, Rusya, Kanada Toronto, Kanada Vancouver, Brüksel, İtalya, Bükreş Londra, Katar ve İrlanda'nın ardından, en son Kırgızistan'da temsilcilik açtık. Kazakistan temsilciliğimizin açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hedefimizde bu dönem tamamlayabilirsek Afrika var. En son, 5 Ekim'de Milano'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil ettik. Zirvede; büyüme için inovasyon, global tedarik zincirindeki sorunlar ve kadınların liderlik görevleri gibi konular ele alındı. Derneğimiz son zamandaki kadın üye sayısını arttırması ile dünyada G20 Yea Genc Girişimciler İttifakı'nda üçüncü sırada yer aldı.”

Uluslararası İlişkiler Komisyon Toplantısı, yemeğin ardından TÜGİAD'ın 35. kuruluş yıl dönümü için kesilen pasta ile son buldu.