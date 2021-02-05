TÜGİAD Yönetim Kurulu, DEİK'i ziyaret etti

DEİK Başkanı Nail Olpak'ı ziyaret eden Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyerek, "Bu amaçla kurucu kuruluşu olduğumuz DEİK ile işbirliklerini daha arttırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Genel Sekreter Melik Rupen Mıhçıyan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Tolunay Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yüksel, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD olarak Türkiye çapında 850 üyesi ile 60'dan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş adamlarını, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsadıklarını kaydetti.

TÜGİAD üyelerinin yıllık 16 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 23 milyar dolarlık ithalat ile ağırlıklı olarak dış ticaretle uğraştığını ifade eden Başkan Çevikel, TÜGİAD'ın 34 yıldır Türk genç iş insanlarının sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Tek Uluslararası Genç İş İnsanları Derneği

TÜGİAD'ın Türkiye'nin tek uluslararası genç iş insanları derneği olduğunun altını çizen Başkan Çevikel. TÜGİAD'ın yıllardır üyeliğini yaptığı ve Avrupa Birliği çatısı altında 100.000'den fazla genç iş insanını temsil eden Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu YES for Europe ‘un Başkanlığının TÜGİAD tarafından sürdürüldüğünü ve Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım'ın Konfederasyonun Başkanlığını başarıyla yürüttüğünü belirtti. TÜGİAD'ın aynı zamanda G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda (G20 YEA) Türkiye'yi temsil eden tek STK olmasının yanı sıra, ve Avrupa'da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüklerini hatırlattı.

Öncülüklere devam etmek istediklerini ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Çevikel, bu amaçla kurucu kuruluşu oldukları DEİK ile işbirliklerini de arttırmak istediklerini belirtti.

"Genel Başkan Çevikel'i yeni görevinden dolayı tebrik ederim"

TÜGİAD'ın kurucu kurumlar arasında olduğunu ve bundan dolayı mutluluğunu ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, Nilüfer Çevikel'i yeni görevinden dolayı tebrik ederken, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuruluş amaçlarının dış ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu hatırlatan Olpak, bu anlamda projelere açık olduklarını ifade etti. Özellikle pandemi ile birlikte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Olpak, dış ticarette çok hızlı değişen dengeleri çok yakından takip edip türk sanayi ve ticaret hayatının mensuplarına aktarmaya çalıştıklarını belirtti.