TÜGVA binasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla hakkında 49 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Besra Yalçın hakim karşısına çıktı. Yalçın savunmasında suçlamaları kabul etmezken soru cevap esnasında gülmesi üzerine mahkeme başkanı "Sen şu an müebbet ile yargılanıyorsun. Neden gülüyorsun?" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne 21 Nisan 2022 günü sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı bırakarak saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan sanık Besra Yalçın hakim karşısına çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Besra Yalçın ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan Yalçın suçlamayı kabul etmeyerek, " Ben yapmadım. PKK ya da Türkiye Komünist Partisi ile alakam yok. Daha önce hakkımda adli bir soruşturma olmadı. Yaşlı ve hasta bir kadına bakarak geçimimi sağlarım. Saldırının olduğu gün de ablamdaydım" dedi.

Sanığın sorulan bir soruya gülmesi üzerine mahkeme başkanı "Sen şu an müebbet ile yargılanıyorsun. Neden gülüyorsun?" diye konuştu.

Beyanda bulunan müşteki avukatı ise "Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini düşünüyoruz. Maddi ve manevi zararımız vardır" dedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme olaya ilişkin görüntülerin incelenmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Nisan'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) temsilciliğine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 05.55 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı, olay yerini gösteren kameraların incelenmesi sonucu dış görünüş itibari ile kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Olay yerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemenin de yer aldığı iddianamede, patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tespit edilen şüpheli Besra Yalçın'ın 2019-2020 yıllarında Irak'a çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu, hafıza kartında bulunan notlarda PKK/KCK kamplarından bahsedildiği, örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı, terör örgütünün parti programı ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü ile ilgili örgütsel dokümanların olduğu ve şüphelinin Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Besra Yalçın'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak', ‘kamu malına zarar vermek' ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.